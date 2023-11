Borstvoedingsfoto van Frances Lefebure zorgt voor bewondering: «Stralende mama»

Een foto waarop Frances Lefebure borstvoeding geeft aan haar pasgeboren zoontje zorgt voor tal van positieve reacties. «Het mooiste dat er is», klinkt het onder meer.

Vorige maand werd Frances Lefebure voor het eerst mama. Ze beviel van een zoontje dat luistert naar de naam Saul. Boris Van Severen, de man van de 35-jarige ‘F*** You Very, Very Much’-actrice, deelde op Instagram een kiekje waarop Frances hun kindje borstvoeding geeft terwijl ze zelf ook van een hapje geniet. «Elk zijne zondag», schrijft hij erbij.

Genieten

In de reacties klinkt één en al bewondering voor de sympathieke actrice. «Wat een vrouw», «Zalig! Geniet ervan», «Het mooiste dat er is», «Stralende mama», en «Enkel oppassen dat je geen eten morst op het hoofdje. Was altijd een uitdaging bij mij», lezen we onder meer in de reacties.





