Border Terriër legt 163 kilometer af in één nacht om baasjes te vinden

Lucky, een Border Terriër van veertien jaar oud, heeft in één nacht maar liefst 163 kilometer afgelegd om haar baasjes te vinden.

De Zwitserse politie vond het beestje dinsdag terug nabij Genève. De baasjes hadden Lucky bij een vriend achtergelaten in Bern terwijl ze op vakantie gingen, zo bericht het lokale La Tribune de Genève.

Zichtbaar vermoeid

Politieagenten konden het dier vangen, dat zichtbaar vermoeid was, nadat ze een oproep over een rondzwervende hond hadden gekregen. Door haar identificatiechip te scannen, ontdekte de politie dat de hond toebehoort aan een familie in het kanton Bern, van waaruit ze de vorige nacht was ontsnapt.

Volhardend karakter

Lucky legde een afstand af die met de wagen tweeënhalf uur zou duren. Volgens dierenartsen is dit te verklaren door het volhardende karakter van het hondenras.

Lees ook

ondeugende-kat-bezorgt-baasje-de-schrik-van-zijn-leven-wow-die-schreeuw-video



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/border-terrier-legt-163-kilometer-af-een-nacht-om-baasjes-te-vinden