Boost je seksleven: deze AI-bot geeft gebruikers tips voor in de slaapkamer

Steeds meer mensen wenden zich tot kunstmatige intelligentie voor hulp in hun dagelijks leven. Van geldadvies tot fitnesstips, alles is mogelijk. En nu is er ook een nieuwe chatbot die gebruikers tips geeft hoe ze hun prestaties tussen de lakens kunnen verbeteren.

De chatbot ‘AI Seks Coach’, bedacht door sekstherapieplatform Beducated, maakt gebruik van de meer dan 100 online sekscursussen die het platform aanbiedt, variërend van onderwerpen over polygamie tot aan een eerste kus. Geïnteresseerden kunnen zelfs een op maat gemaakte handleiding vragen voor het stap-voor-stap uitvoeren van verschillende seksuele handelingen.

Vechten tegen restricties op seksuele voorlichting

De AI-tool onderscheidt zich door seksgerelateerde onderwerpen tot in detail te bespreken, terwijl andere chatbots over het algemeen weigeren om dergelijke vragen te beantwoorden.

«De laatste trend van wereldwijde restricties op seksuele voorlichting is aangebroken en we zijn vastbesloten om terug te vechten», zegt Beducated mede-oprichter Mariah Freya in een persbericht. «Beducated AI Sex Coach komt naar voren als een baken van hoop en biedt een door experts ondersteunde bron voor het leren over seksuele gezondheid».

