Opvallend moment tijdens een bokswedstrijd in Ierland onlangs. Winnares Daniella Hemsley was na de match zo hard in extase dat ze haar sportbeha omhoog deed en haar borsten etaleerde aan de hele wereld.

Het tafereel vond twee weken geleden plaats tijdens een Kingpyn Boxing-evenement in de Ierse stad Dublin. Daniella Hemsley nam het op tegen Aleksandra Danielka en wist haar te verslaan. Nadien was de opluchting zo groot dat ze haar sportbeha omhoog trok en haar borsten zichtbaar waren voor het grote publiek.

Kritiek

Het 22-jarige OnlyFans-model lokte met haar actie wel kritiek uit in de bokswereld. Zo vinden sommige boksters het «een stap achteruit voor het vrouwenboksen». «Je borsten tonen is iets… wat ik nooit zou doen», klinkt het onder meer.

Gemengde reacties

Op twitter wordt er verdeeld gereageerd op haar opmerkelijke viering. «Maar waarom eigenlijk?», «De cameraman die haar volgt, goed wetende dat het live televisie is, hahaha», «Wow, ze twijfelde geen seconde», «Dat had ik niet verwacht!», en «Wat voor een viering is dat!?», lezen we onder meer in de reacties.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/bokster-toont-borsten-na-felbevochten-overwinning-wow-ze-twijfelde-geen-seconde-video