Boer Kim en Emi uit ‘Boer zkt Vrouw’ onthullen geslacht van hun kindje: «Oh zo leuk!» (foto)

Gisteren maakten Kim en Emi bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Nu deelden ze het resultaat van hun gender reveal. Het wordt een…

JONGETJE! We vermoedden al zoiets omdat ze bij de aankondiging van de zwangerschap een blauw hartje in de beschrijving plaatsten, maar nu zijn we 100 procent zeker. Hun gender reveal paste overigens perfect in thema: ze lieten blauwe rook uit een tractor komen.

Toekomst verzekerd

Hun volgers reageren enthousiast op het nieuws. «Jihaaa, opvolging voor de patatten!», «Oh zo leuk! Dikke proficiat», «Toekomst verzekerd!», «Proficiat, jullie gaan dat goed doen», en «Hoe mooi», klinkt het onder meer in de reacties.





