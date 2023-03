BIZAR. Woninginspecteur doet verrassende ontdekking op zolder: «Dacht eerst dat het nep was» (video)

Een woninginspecteur heeft in een zolderkamer van een huis in aanbouw in New Hanover County, in de Amerikaanse staat North Carolina, een verrassende ontdekking gedaan: de man trof een levende alligator aan van 2,5 meter lang.

Dean Brown was een huis in aanbouw aan het inspecteren in New Hanover County toen hij het reptiel van 2,5 meter lang op de zolder aantrof. «Ik dacht eerst dat het een nep, opgezet exemplaar was», vertelde Brown aan de lokale nieuwszender WWAY TV. «Tot ik besefte dat het dier bewoog en ademde. Ik schakelde mijn zaklamp aan en zag dat de alligator leek te slapen. Toen ik in z’n ogen scheen, gingen die open en leek het dier naar mij te knipogen.»

«Ik vroeg de arbeiders die in de kamer ernaast zaten te lunchen om het huis te verlaten. Ze lachten me een beetje uit toen ik ze vertelde waarom.»

Nieuwe thuis

Voor Brown was het niet zijn eerste ontmoeting met een alligator op het werk: «In de jaren 90 heb ik een alligator aangetroffen die in de tuin van een huis lag te zonnen. Ik ben ook al verschillende slangen tegengekomen», vertelde hij aan tv-zender WECT TV.

De lokale overheid deelde een foto van Browns ontdekking op Facebook. De dierenbescherming heeft de alligator in kwestie intussen een nieuwe thuis gegeven.





