Bijna een op de vier Belgen neemt medicatie voor psychische stoornis: «Alarmerende stijging»

Een op de vier Belgen, bijna drie miljoen patiënten, heeft in 2022 medicatie genomen voor psychische stoornissen, zo meldt de FOD Volksgezondheid maandag. Om die «alarmerende» stijging in te dijken, lanceert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een nieuwe sensibiliseringscampagne voor zorgverleners. De campagne wil een verantwoorder gebruik van zulke behandelingen promoten.

In vijf jaar tijd is het aantal voorgeschreven psychofarmaca met bijna 70% toegenomen. Slaap- en kalmeermiddelen gaan het vaakst over de toonbank, nauw gevolgd door antidepressiva. Hoewel die medicatie noodzakelijk is in bepaalde gevallen, kan het gebruik ervan zonder goede opvolging leiden tot verslaving, stelt minister Vandenbroucke.

Het doel van de nieuwe sensibiliseringscampagne is om patiënten eerst naar andere behandelingen, zonder medicatie, door te verwijzen. De campagne wil dokters ook herinneren aan de noodzaak van een persoonlijk aangepaste behandeling met psychofarmaca en de uitwerking van een behandelingsplan met verschillende zorgverleners.

Samenwerking huisarts en psychologen

Iets nieuws in deze campagne is de samenwerking tussen huisartsen, apothekers en, voor het eerst, psychologen. De overheid wil zo alle betrokkenen sensibiliseren en voor meer transparantie zorgen in de patiëntenzorg. Als onderdeel van de campagne werd de website gebruikvanpsychofarmaca.be gelanceerd. De drie beroepsgroepen vinden er informatie om bewuster om te gaan met psychofarmaca.

De directrice-generaal van DG gezondheidszorg, Sabine Stordeur, voegde daaraan toe dat er in de toekomst beperkende maatregelen kunnen worden genomen, zoals een vermindering van de beschikbare medicijnen of van de aankoop van individuele producten.

Lees ook

ku-leuven-breidt-hulpaanbod-uit-voor-studenten-met-mentale-problemen



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/selfcare/bijna-een-op-de-vier-belgen-neemt-medicatie-voor-psychische-stoornis-alarmerende-stijging