Big Jump: zondag springen we voor proper water

Aanstaande zondag vindt de 19de editie van de ‘Big Jump’ plaats. Tijdens dit internationale evenement springen duizenden burgers over heel Europa in het water om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. In ons land coördineert GoodPlanet Belgium de actie.

Een dertigtal locaties neemt dit jaar deel in Vlaanderen en Wallonië. De vzw schat dat in ons land zowat 2.000 mensen zondag om 15 uur de sprong zullen wagen.

Elke minuut een vrachtwagen vol plastic in de rivieren

Dit jaar heeft GoodPlanet ervoor gekozen om aandacht te vragen voor de problematiek van plastic in onze waterlopen, «een soms onzichtbaar probleem», aldus de organisatie. «Elk jaar komt 10 miljoen ton plastic via onze rivieren in de oceanen terecht, dat is een vrachtwagen per minuut», klinkt het.

Vorig jaar namen in België ruim duizend mensen deel aan de ’Big Jump’ op 17 locaties. In totaal zullen er zowat 75 ’Big Jumps’ plaatsvinden in Europa.

