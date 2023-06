Beyoncé ziet er razend uit door geluidsproblemen tijdens optreden

Beyoncé stak haar gevoelens niet onder stoelen of banken over een ongelukkige audiofout in het midden van haar liveshow in Warschau.

De legendarische muzikante, 41, heeft tijdens haar Renaissance tour het publiek in het Verenigd Koninkrijk en heel Europa in vervoering gebracht. Fans zijn nog steeds niet bekomen van meerdere ongelooflijke shows deze afgelopen maand.

De meeste concerten die ze nu in Europa geeft, zijn vlekkeloos verlopen, met speciale optredens van haar oudste dochter Blue Ivy (11) en bekende gezichten die vanuit het publiek toekijken.

Technische problemen

Helaas verliep haar meest recente show in Warschau, Polen, niet zo soepel als gepland, omdat er technische problemen waren – namelijk een luide, pijnlijke zoemtoon.

Een fan die het concert bijwoonde ving de storing op video op en zoomde in op Queen Bey zelf, die roerloos op het podium stond – en zoals de fan het uitdrukte, «ze was KWAAD.»

In de video ziet de Break My Soul zangeres eruit alsof ze absoluut ziedend is, met haar mond omlaag getrokken in een grimas en een ernstige zijwaartse blik zichtbaar door haar zonnebril.

Hoewel de video maar een paar seconden duurt, was het duidelijk dat de muzikante helemaal niet blij was en fans waren er snel bij om dit aan te geven in de comments, waarbij de een grapte «mensen worden ontslagen» en een ander opmerkte «ze is FURIEUS.»

Emoties lopen hoog op

De emoties liepen zeker hoog op tijdens de show in Warschau, waarbij Lizzo in tranen uitbarstte toen ze zag dat haar naam opgelicht werd tijdens een deel van de show waarin een eerbetoon werd gebracht aan legendarische vrouwen.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/news/beyonce-ziet-er-razend-uit-door-geluidsproblemen-tijdens-optreden