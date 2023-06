Beyoncé kan gênant tepelmoment NIPT vermijden: «Ze bleef zingen, maar ze wist het» (video)

Spannend tafereel tijdens het optreden van Beyoncé in Hamburg. Op een bepaald moment dreigde ze een ‘nipple slip’ te hebben, maar een danser kon het euvel op professionele wijze voorkomen.

Een gênant probleem met je outfit, het kan de beste overkomen. Zelfs Beyoncé! De 41-jarige zangeres gaf vorige week het beste van zichzelf in de Duitse stad Hamburg. Queen B droeg een roze jurk met een diepe uitsnijding aan de voorkant. Door het hevige dansen dreigde haar linkertepel echter te komen piepen, maar een attente danser improviseerde zich al dansend bij haar en legde haar hand op haar borst om het ongemak duidelijk te maken.

Professionalisme

Videobeelden van het bewuste moment werden inmiddels al meer dan 27 miljoen keer bekeken. Heel wat mensen loven het professionalisme van de danser. «Het feit dat ze niet eens spraken met elkaar. Ze bleef zingen, maar ze wist dat er iets aan de hand was. Wat een professionals!», «Ik had het niet eens gemerkt. Hij deed het zo subtiel!», «Oh mijn God, haar tepel kwam letterlijk bijna piepen op het moment dat hij het zag», «Ze dacht wellicht dat haar tepel volledig te zien was. Je ziet dat ze bang was», «En dit is de reden waarom ze met professionele dansers werkt. Knap!», en «Hij legde haar hand op haar borst zodat ze het kon oplossen. Massa’s respect», wordt er gereageerd.

