Betrapt met een boek: «Na een jaar twijfelen heb ik een e-reader gekocht»

Lezen in de trein is logisch. Je hebt er tijd, je hebt er rust. Elke week betrappen we een treinreiziger met een boek. Wie zijn ze en wat lezen ze?

«Het is een beetje bitterzoet.» Febe J. (25) heeft net een e-reader gekocht. «Ik heb een jaar getwijfeld! Ik mis het gevoel van een boek maar het is wel héél praktisch. Ik lees altijd op de trein, meestal tussen Gent en Brussel, en een boek weegt soms veel.»

Het eerste e-book werd ‘I’m Glad My Mom Died’ van Jennette McCurdy. «Ik zou de cover willen tonen maar ik weet nog niet waar ik moet klikken!»

«Ik ken Jennette McCurdy als Sam Puckett in iCarly, een Nickelodeon-serie die toen ik jong was superpopulair was.» In 2022 bracht Jennette McCurdy een biografie uit. «De titel zegt het gewoon. Ze had een supermoeilijke relatie met haar moeder en toen haar moeder stierf voelde ze een soort opluchting.»

Lezen op de roltrap

«Ik heb een collega die ongelofelijk veel leest en overal. Op de roltrap, in de rij van de winkel, ze is constant aan het lezen en zo krijg ik heel veel tips.»

