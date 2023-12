Betrapt met een boek: «Dit boek wil begrijpen wie je niet kan begrijpen»

Lezen in de trein is logisch. Je hebt er tijd, je hebt er rust. Elke week betrappen we een treinreiziger met een boek. Wie zijn ze en wat lezen ze?

Francisca A. (27) zit op de directe verbinding van Brussel naar familie in Oostende. «Dat is bijna twee uur, dus veel tijd voor een boek.»

«Iedereen is anders en iedereen reageert anders.» ‘Surrounded by Idiots’ van Thomas Erikson, wil begrijpen wie je niet kan begrijpen. «Volgens de schrijver zijn er vier persoonlijkheidstypes. Het boek leert je om de types te herkennen en hoe ermee om te gaan. De manier waarop we spreken, en welke vragen we stellen, kan ons dichter bij elkaar brengen. Het helpt me wanneer een gesprek met familie of vrienden vastloopt maar ook bij mijn job. Ik werk in de hotelsector en daar kom je met heel veel verschillende mensen in aanraking.»

