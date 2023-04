Berlusconi ligt op intensieve zorgen door hartproblemen

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi is opgenomen op intensieve zorgen voor een hartprobleem. Dat zegt een bron die nauwe banden met hem heeft woensdag aan het Franse persbureau AFP.

De 86-jarige Berlusconi ligt op een hartafdeling in het ziekenhuis San Raffaele in Milaan, voegde die bron eraan toe, ter bevestiging van berichten in de Italiaanse media. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA werd hij woensdagochtend opgenomen in het ziekenhuis en is zijn toestand momenteel stabiel.

Berlusconi werd pas afgelopen donderdag ontslagen uit het ziekenhuis na een verblijf van vier dagen – officieel voor routineonderzoeken.

Gezondheidsproblemen

Berlusconi, in het verleden drie keer premier van Italië, heeft de afgelopen jaren vaker problemen gehad met zijn gezondheid. Zo werd hij herhaaldelijk in het ziekenhuis opgenomen nadat hij in 2020 een coronabesmetting had opgelopen. In 2016 werd de ex-premier al eens geopereerd aan zijn hart.

Berlusconi zit momenteel in de Italiaanse Senaat namens zijn partij Forza Italia, die deel uitmaakt van de coalitie van premier Giorgia Meloni.

