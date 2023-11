BePark en parking.brussels willen 150 beveiligde fietsparkings binnen drie jaar

Parkingbeheerder BePark en de fietsafdeling van parking.brussels Cycloparking hebben een publiek-private samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee binnen een periode van drie jaar 150 nieuwe beveiligde fietsparkings geïnstalleerd moeten worden in Brussel, goed voor 2.500 fietsparkeerplaatsen. Dat hebben de organisaties maandag bekendgemaakt.

Deze beveiligde fietsparkings onderscheiden zich van de gekende Brusselse fietsboxen doordat ze zich bevinden in de parkeergarages in beheer van BePark bevinden. De organisaties willen één nieuwe fietsparking per week installeren. De maatregel komt bovenop oudere initiatieven zoals de bovengenoemde fietsboxen, gedeelde privégarages en gemeentelijke fietsparkeerplaatsen.

Het initiatief kadert binnen het ’Fietsmasterplan’ van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) en de beheersovereenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorschrijft dat er 21.250 nieuwe fietsparkeerplaatsen moeten komen om te voldoen aan de gestegen vraag. Op dit moment wachten 11.000 Brusselse fietsers op een parkeerplaats.

Abonnementen

De parkeerplaatsen zullen enkel toegankelijk zijn met een abonnement aan jaartarief van 15 euro voor klassieke fietsen en 30 euro voor bakfietsen. Het abonnement wordt beheerd door Cycloparking van parking.brussels en mede ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Via een smartphone-applicatie kan men de fietsparkeerplaats openen en sluiten.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) is in haar nopjes. «In Brussel zouden veel mensen graag fietsen, maar doen ze het niet omdat ze geen veilige plek hebben om hun fiets in te stallen of omdat ze bang zijn dat de fiets gestolen wordt.»

Past in parkeervisie

«Met deze overeenkomst tussen BePark en Cycloparking zullen er komende drie jaar zo’n 2.500 nieuwe beveiligde fietsparkeerplaatsen beschikbaar worden aan 15 euro per jaar, een kleine Vélorutie!», stelt de minister.

Ook Julien Vandeleene, de CEO van BePark is «erg enthousiast over dit project». «Het past perfect in de parkeersvisie in huidige tijden. Met als hoofddoel de openbare ruimte vrij te maken en tegemoet te komen aan verschillende parkeerbehoeften.»

De algemeen directeur van parking.brussels Eric Dubois verwelkomt de ontwikkeling van meer beveiligde fietsenstallingen. «Cycloparking, de fietsafdeling van parking.brussels zal de middelen voorzien om de ambitieuze doelstellingen van het Gewest op dit gebied te verwezenlijken.»

Lees ook

belgische-voetgangers-geven-hun-gemeente-slecht-rapport



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/move/bepark-en-parkingbrussels-willen-150-beveiligde-fietsparkings-binnen-drie-jaar