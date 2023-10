Belgische team staat na één dag aan de leiding bij WK voor zonnewagens in Australië

Het Belgische team staat in de Solar Challenge, het WK voor zonnewagens in Australië, na één dag racen aan de leiding. De studenten van de KU Leuven, die aantreden als titelverdedigers, klommen van hun tweede startpositie meteen over een Duits team naar de kop van de race.

De Australische editie van de Solar Challenge doorkruist het land van het noordelijke Darwin naar Adelaide in het zuiden. Zaterdag werd de Belgische afvaardiging, het ’Innoptus Solar Team’, tweede tijdens de kwalificaties en brak daarbij een eigen record. Het Belgische team koos bij de tiende deelname om hun wagen, de ’Infinite’, een aerodynamisch, kogelvormig ontwerp met drie wielen te geven. Een zelfontwikkelde motor gaat ook efficiënter om met de energie die door zonnepanelen op de wagen opgewekt wordt.

Bosbranden

Het traject van de eerste racedag werd geteisterd door bosbranden in de Australische outback. Die beperkten het zicht van de piloot, waardoor het team gedwongen was de snelheid van de Infinite te verminderen. Desondanks slaagden de Leuvense studenten erin om ingenieursstudenten uit Aken in te halen en daarna een voorsprong uit te bouwen.

«Morgen warmste dag»

Er wordt nog vier dagen geracet in Australië. «Morgen staat de warmste dag op het programma», laat het Solar Team weten. Donderdagavond willen de studenten in Adelaide aankomen, ze leiden op dit moment in het klassement voor teams uit Delft en Twente.

