Belgische primeur: in deze stad kan geboorteaangifte voortaan digitaal gebeuren

In Leuven kunnen ouders voortaan een pasgeboren kind via een digitaal platform registreren. Ouders hoeven zich dus niet meer naar het stadskantoor te begeven. De stad is daarmee naar eigen zeggen de eerste Belgische stad die het systeem digitaliseert, zo laat het bestuur weten.

In Leuven worden elk jaar gemiddeld 3.800 baby’s geboren. Ongeveer 1.100 daarvan zijn kindjes die ook inwoner zijn van de Vlaams-Brabantse stad. Alle kinderen die in Leuven geboren worden, moeten verplicht worden aangegeven bij de Leuvense ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarvoor was tot voor kort een verplaatsing van de ouders met hun kindje naar het stadskantoor noodzakelijk, ook voor wie in een andere gemeente woonde.

«Vlotter en tijdbesparend»

De stad maakt nu komaf met dat systeem: een digitaal platform vervangt de verplaatsing. Ouders kunnen hun kind al in het ziekenhuis registreren, of later van thuis uit. «Het aangifteproces verloopt zo vlotter en bespaart ouders tijd, stress en energie», zegt schepen van Burgerzaken Dirk Vansina (CD&V). «We ontzorgen hen maximaal in het administratieve proces.»

De aangifte kan digitaal gebeuren via de website van de stad. Een fysieke aangifte bij het stadsloket blijft wel nog steeds mogelijk voor wie dat wenst.

