Belgische popgroep huurt wereldberoemde internetmeme in voor nieuwe muziekclip (video)

De Belgische band Puggy heeft voor z’n clip van hun nieuwe single ’Never Give Up’ een stunt van formaat gerealiseerd: de poprockgroep slaagde erin om niemand minder dan memefenomeen András Arató, wereldberoemd als ‘Hide The Pain Harold’, naar België te halen.

Puggy bracht vandaag z’n catchy nieuwe single ’Never Give Up’ uit, simultaan met de videoclip. De Belgische band werd in 2004 opgericht, toen de Franse bassist Romain Descampe en de Engelse zanger Matthew Irons de Zweedse drummer Egil ‘Ziggy’ Franzén ontmoetten op een jazzschool in Brussel.

Referentie naar ChatGPT

De band heeft tot dusver vier albums uitgebracht, tourde over de hele wereld en speelde het voorprogramma van prestigieuze bands als Smashing Pumpkins, Incubus en Deep Purple. In 2014 speelden ze in een uitverkocht Vorst Nationaal in Brussel en trokken ze door heel België met een uitverkochte clubtour. Datzelfde jaar stond Puggy op de affiche van Couleur Café. In 2016 speelde de band in een volle Klub C op Rock Werchter. In 2017 was bandlid Matthew Irons actief als coach in het Franstalige tv-programma ‘The Voice Belgique’.

Anno 2023 pakt Puggy uit met een stunt van formaat door de wereldberoemde internetfiguur ‘Hide the Pain Harold’, alias van de gepensioneerde Hongaarse elektrotechnicus en stockfotografiemodel András Arató, op te voeren in de nagelnieuwe muziekclip van ‘Never Give Up’ – met ook een referentie naar AI-fenomeen ChatGPT en de wereldberoemde ‘Wilhelm scream’.





