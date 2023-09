Belgische onderzoekers ontdekken hoe zenuwcellen afsterven bij Alzheimer: «Cruciale stap vooruit»

Een onderzoeksteam van VIB-KU Leuven heeft ontdekt hoe zenuwcellen afsterven en kan het probleem zelfs voorkomen. Dat is een belangrijke stap naar de mogelijke behandeling van de ziekte van Alzheimer. De bevindingen van Doctor Sriram Balusu en professor Bart De Strooper, die ook verbonden is aan het UK Dementia Research Institute, zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Eerdere experimenten op muismodellen gaven nooit duidelijke antwoorden over hoe de ziekte juist tewerk ging. Maar de onderzoekers hebben een nieuw model ontwikkeld, waarbij gezonde zenuwcellen van mensen en muizen in het brein van Alzheimer-muismodellen worden ingebracht.

Celdood

Daaruit blijkt dat muizen beter bestand zijn tegen amyloïde pathologie, wat de ziekte van Alzheimer veroorzaakt. Wetenschappers botsten dan ook op de limieten van de muismodellen, die bepaalde kenmerken van de ziekte niet natuurgetrouw kunnen nabootsen. Maar het nieuwe model leidde wél tot belangrijke inzichten. Zo werd een geprogrammeerde vorm van celdood, die bekend staat als necroptose, geactiveerd. Dat leidde tot de dood van neuronen.

De onderzoekers zagen dat de aanwezigheid van een molecule genaamd MEG3 sterk verhoogd was in menselijke neuronen, net zoals bij Alzheimerpatiënten. De aanwezigheid van MEG3 alleen al zorgde ervoor dat de menselijke neuronen in een labsetting overgingen tot geprogrammeerde celdood. Bovendien slaagde het onderzoeksteam erin het afsterven van neuronen te voorkomen, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor toekomstige behandelingen.

«Cruciale stap vooruit»

Door MEG3 te verminderen – en dus necroptose te vermijden – zijn de onderzoekers erin geslaagd om celdood te vermijden. «Meer onderzoek is nodig om exact te begrijpen hoe MEG3 necroptose in gang zet, maar de ontdekking is een cruciale stap vooruit om te begrijpen hoe Alzheimer tot verlies van neuronen in de hersenen leidt», aldus het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB).

De bevindingen zijn cruciaal om de ziekte te begrijpen en een behandeling te ontwerpen. Een proces dat mogelijk nog jaren in beslag zal nemen. Het VIB heeft een e-mailadres geopend waar mensen met vragen zich kunnen informeren: patienteninfo@vib.be.

Zeven miljoen patiënten

De ziekte van Alzheimer is een veelvoorkomende vorm van dementie, verantwoordelijk voor 60 tot 70 procent van alle dementiediagnoses. Jaarlijks treft ze zes tot zeven miljoen patiënten.

