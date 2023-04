Belgen werden in jaar tijd 95 miljard euro armer

Het financieel vermogen van de Belgen is vorig jaar met 94,5 miljard euro gedaald. Dat blijkt vrijdag uit statistieken van de Nationale Bank. Dat komt door de dalende beurskoersen en de stijgende rente. In 2022 leefden ook 900.000 inwoners van het Vlaams gewest in een huishouden dat geen onverwachte uitgave van 1.300 euro aankan. Dat komt overeen met 14% van de bevolking, zo blijkt uit cijfers vrijdag van Statistiek Vlaanderen.

Eind 2022 bedroeg het netto financieel vermogen van Belgische particulieren 1.136,3 miljard euro. Een jaar eerder ging het nog om 1.230,7 miljard euro.

Beurskoers daalt

Belgen bleven dan wel investeren in beleggingsfondsen (+10,9 miljard euro), door de dalende beurskoersen kelderde de waarde van de portefeuilles met 40,2 miljard euro tot 249,6 miljard euro. Ook ging er meer geld naar beursgenoteerde aandelen (+3,4 miljard euro), maar die werden met een totaal uitstaand bedrag van 77,3 miljard euro 17,6 miljard minder waard.

Daarnaast raakten ook de rentestijgingen de Belg in de portefeuille. De waarde van verzekeringsproducten kende een daling van 55,4 miljard euro, terwijl voor 5,2 miljard euro aan verzekeringsproducten werden verkocht.

Dat alles maakt dat de financiële activa van de Belgen daalden met 78,2 miljard tot 1.478 miljard euro. De financiële verplichtingen namen intussen met 16,3 miljard toe tot 341,7 miljard euro. De stijging is bijna volledig toe te schrijven aan een toename van de woonleningen.

610.000 inwoners hebben geen geld voor meubels

Statistiek Vlaanderen nam de ernstige materiële en sociale deprivatie onder de loep. Daarbij gaat het om personen die een aantal basisitems en sociale activiteiten moeten missen vanwege financiële redenen, of 3,2 % van de inwoners in het Vlaams gewest. Dat komt overeen met zo’n 210.000 personen. De cijfers werden berekend op basis van een enquête van de Europese Unie.

In 2022 konden 610.000 inwoners in Vlaanderen geen versleten meubels vervangen, 430.000 konden niet regelmatig deelnemen aan sport, film of concerten, en 380.000 slaagden er niet in maandelijks iets te gaan eten of drinken met vrienden of familie.

Het aandeel personen in ernstige materiële en sociale deprivatie lag vorig jaar het hoogst in de provincie Antwerpen (4,5 %), het laagst in de provincie West-Vlaanderen (1 %). Het probleem manifesteert zich vooral bij werklozen, eenoudergezinnen en laaggeschoolden.

Lees ook

dante-vanzeir-kent-zijn-straf-na-racistisch-taalgebruik-schorsing-boete-en-oplei



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/news/belgen-werden-jaar-tijd-95-miljard-euro-armer