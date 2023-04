Belg gaf recordbedrag uit aan zuivelproducten in 2022

De Belg gaf vorig jaar 3,2 miljard euro uit aan zuivelproducten. Daarmee stoot 2022 recordjaar 2020, met 3,16 miljard euro, van de troon. Volgens 85 procent van de Belgen blijft zuivel een deel uitmaken van onze eetcultuur. Dit blijkt uit onderzoek van iVox en GfK Belgium in opdracht van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Sinds 2019 zijn de gemiddelde uitgaven aan zuivel sterk gestegen. Dat is onder meer toe te schrijven aan de coronacrisis en de bijhorende maatregelen, die in het algemeen ons verbruik thuis verhoogden tegenover buitenshuis. Maar dit jaar is die stijging vooral een gevolg van inflatie en hogere prijzen, die gemiddeld 20 procent hoger liggen. De totale zuivelbestedingen waren vier procent hoger dan in 2021 en twaalf procent hoger dan in 2019.

Melk

Op een gemiddelde dag consumeerde 81 procent van de Belgen zuivel, net als vorig jaar. Slechts 1 procent doet dat nooit. Voor 77 procent van de respondenten passen melkproducten prima in een gezond eetpatroon, tegenover 6 procent die het daar niet mee eens zijn.

Het populairste zuivelproduct bij uitstek blijft witte melk, al doet er zich wel een lichte daling voor. Na twee jaar van stijgingen, dronk de Belg afgelopen jaar weer drie procent minder melk dan in 2019, voor de coronacrisis. Voor plantaardige alternatieven was die daling zelfs nog groter, met negen procent.

Lees ook

slaap-je-echt-beter-met-een-kopje-warme-melk



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/belgie/belg-gaf-recordbedrag-uit-aan-zuivelproducten-2022