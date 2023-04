De Belgische militair Bart ( foto) heeft het nieuwe seizoen van ‘Big Brother’ gewonnen. De 49-jarige kandidaat uit Itegem mag maar liefst 73.388 euro op zijn bankrekening verwachting, de hoogste som sinds de start van de hernieuwde reeks. Hij haalde het van de Nederlandse Jason en de Belgische nagelstyliste Jolien.

«Het voelde onwerkelijk toen ik mijn naam hoorde», vertelt Bart achteraf. «Ik ben al wat ouder, dus ik dacht dat de kijkers voor iemand jonger zouden kiezen. In het huis weet je niet wat er zich in de buitenwereld afspeelt, en is het gokken of de kijkers je al dan niet leuk vinden.»

Mentaliteit

Volgens de Antwerpenaar heeft zijn ervaring als militair niet geholpen bij zijn overwinning. «Ik denk dat mijn mentaliteit de doorslag gaf», klinkt het. «Als ik mijn woord geef, verbreek ik dat niet. Daarnaast was ik ook steeds principieel: geld uit de pot halen voor eigenbelang? Dat wilde ik, in tegenstelling tot sommige anderen, niet doen.»

Bart is de eerste Belg die de wedstrijd wint sinds de hernieuwing van de reeeks. In 2022 won de Nederlandse Salar, in 2021 de Nederlandse Jill.





Lees ook

metejoor-en-vriendin-britt-uit-elkaar-ontelbaar-mooie-momenten-gedeeld



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/belg-bart-wint-big-brother-mijn-mentaliteit-gaf-de-doorslag