BEKIJK. Greenpeace bedekt privéwoning Britse premier met ‘oliezwart’ doek (foto)

Activisten van Greenpeace hebben het privéhuis van de Britse premier Rishi Sunak in Engeland bedekt met een zwart doek. Daarmee voeren ze actie tegen het oliebeleid. De regeringsleider en zijn gezin waren op dat moment niet in het huis.

Het protest komt enkele dagen nadat Sunak had aangekondigd dat honderden nieuwe olie- en gasvergunningen worden verleend voor de winning van de brandstoffen in de Noordzee. Ook worden twee nieuwe koolstofafvang- en opslagfaciliteiten opgezet. De Britse regering hoopt zo meer energieonafhankelijk te worden.

‘Oliewinsten of onze toekomst?’

Betogers klommen deze ochtend op het dak van Sunaks villa in Yorkshire, een graafschap in het noorden van Engeland. Ze rolden vervolgens naar eigen zeggen een «oliezwart» doek van 200 vierkante meter uit om de gevel te bedekken. Op een foto die Greenpeace heeft gedeeld, staan twee activisten voor het huis met een spandoek waarop ‘Rishi Sunak – Oliewinsten of onze toekomst?’ staat.

Sunak is momenteel op vakantie. De 43-jarige premier vertelde gisteren aan Britse media diezelfde avond nog met zijn vrouw en zijn twee dochters naar de Verenigde Staten te vliegen. Het gezin woont doorgaans in Londen, in de ambtswoning van de premier op Downing Street 10.

BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy.#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU — Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) August 3, 2023





Lees ook

deze-belgische-stad-perfect-voor-een-groene-citytrip-aldus-greenpeace



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/news/bekijk-greenpeace-bedekt-privewoning-britse-premier-met-oliezwart-doek-foto