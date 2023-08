Bejaarde zit vast in bloedhete Tesla nadat batterij uitvalt: «Ik kon zelfs geen raam openen»

Een bejaarde man uit de Amerikaanse staat Arizona beweert dat hij 20 minuten vastzat in zijn Tesla in de extreme hitte nadat de batterij van de elektrische wagen uitviel. Tientallen Tesla-bestuurders hebben soortgelijke klachten ingediend bij de National Highway Transportation Safety Administration, het federale agentschap dat verantwoordelijk is voor de veiligheid en terugroepacties kan afdwingen.

De 73-jarige Rick Meggison beweert dat hij afgelopen juni 20 minuten vastzat in zijn Tesla Model Y in zijn garage, en dat «op één van de warmste dagen van het jaar». «Ik kon de deuren niet openen en de ramen niet naar beneden doen. De computer was uitgevallen, dus kon ik het dashboardkastje ook niet openen. Ik kon niets openen.»

Meggison zei dat de belangrijkste lithium-ion batterij, die nodig is om zijn elektrische auto aan te drijven, nochtans voldoende opgeladen was. Later ontdekte hij dat een aparte 12-volt batterij in zijn Tesla Model Y leeg was nadat hij de deur had geopend. De laagspanningsbatterij voorziet alles in een Tesla van stroom, inclusief de deuren, het computerscherm en de ramen.

Ten einde raad belde Meggison zijn zus, die de passagiersdeur uiteindelijk open kreeg via de Tesla-app. Wel was zijn raam gebarsten. De bejaarde man moest een takelwagen bellen om zijn Tesla naar het servicecentrum van het bedrijf te brengen.

Veiligheidsproblemen

«Een Tesla is in wezen een computer op wielen die op een batterij werkt», legt autoveiligheidsexpert Norma Hubele uit bij Scripps News. «Als die accu niet betrouwbaar is of als de consument om de een of andere reden niet weet hoe hij een probleem met de accu kan oplossen, dan ontstaan er veiligheidsproblemen.»

Als het elektrische systeem van een Tesla uitvalt, is er een manier om uit de elektrische auto te stappen. Die manier wordt duidelijk beschreven in de handleiding van Tesla, maar experts vermoeden dat veel bestuurders, zoals Meggison, daar niet van op de hoogte zijn.

De Tesla Model Y is uitgerust met een handmatige ontgrendeling in de voorstoel onder de deurgreep, maar de handmatige ontgrendeling voor de passagier is moeilijker te vinden. Een passagier moet de mat uit het vak van de achterdeur halen en op een rood lipje drukken. In de handleiding van Tesla staat ook dat ‘niet alle Model Y-voertuigen uitgerust zijn met een handmatige ontgrendeling voor de achterdeuren’.

«Bedreiging voor mensenlevens»

Tientallen Tesla-bestuurders hebben soortgelijke klachten ingediend bij de National Highway Transportation Safety Administration, het federale agentschap dat verantwoordelijk is voor de veiligheid en dat terugroepacties kan afdwingen. «Daaruit blijkt dat we dit moeten zien als een potentiële bedreiging voor mensenlevens», aldus Hubele.

In juli diende een Tesla-chauffeur een klacht in bij de NHTSA: ‘De auto reageerde niet meer. Mijn honden zaten erin. Ik woon in Palm Springs, het was 32 graden heet buiten.’ Een andere bestuurder meldde op 14 juli aan de NHTSA: ‘12v batterij zonder waarschuwing uitgevallen. De auto stond geparkeerd. Reageerde niet.’ Vorig jaar in oktober schreef een Model 3-eigenaar in een andere klacht: ‘Dit is duidelijk een ontwerpfout die gecorrigeerd moet worden.’

