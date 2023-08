Beelden opgedoken van Iraanse hoofd van hijab- en kuisheidswetten die seks heeft met man (video)

Een Iraanse ambtenaar die verantwoordelijk is voor de handhaving van de omstreden hijab-wet en de promotie van de islamitische waarden in de Iraanse provincie Gilan, is ontslagen. Dat is het rechtstreeks gevolg van een filmpje dat recent opgedoken is, waarin te zien is hoe hij seks heeft met een man.

De echtheid van de video, waarin Reza Tsaghati, het hoofd van cultuur en islamitische waarden in de provincie Gilan, te zien zou zijn, is niet officieel bevestigd. Tsaghati is de oprichter van een cultureel centrum dat zich richt op vroomheid en de hijab.

De autoriteiten beweren niet op de hoogte te zijn geweest van zijn daden en stellen een onderzoek in. De bewuste video wordt intussen massaal gedeeld op sociale media.

Relaties met hetzelfde geslacht zijn verboden in Iran en kunnen in theorie leiden tot de doodstraf. In de prakrijk gebeurt dat zelden. De LGBTQI+-gemeenschap in het land wordt systematisch gediscrimineerd en gemarginaliseerd.

Mahsa Amini

Onlangs uitte de Iraanse president Ebrahim Raisi tijdens een bezoek aan Oeganda scherpe kritiek op de westerse houding ten opzichte van de LGBTQI+-gemeenschap. Hij beschuldigde het Westen ervan homoseksualiteit te propageren om de menselijke voortplanting te verstoren.

Vrouwen in Iran worden ook zwaar gestraft voor het niet dragen van de hijab. In september braken landelijke protesten uit tegen het verplicht dragen van de hijab, naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Ze stierf drie dagen nadat ze was aangehouden door de Iraanse zedenpolitie omdat ze de regels zou hebben overtreden die vrouwen verplichten hun haar te bedekken.

