Bart en Céline uit ‘Boer zkt vrouw’ verwelkomen dochtertje: «Even geduurd voor we een mooie meisjesnaam vonden»

Heuglijk nieuws voor Céline Dewitte en Bart Beyaert, die we nog kennen uit ‘Boer zkt vrouw’. Ze zijn voor het eerst mama en papa geworden.

Even terugspoelen naar 2020, toen Bart Beyaert in ‘Boer zkt vrouw’ de liefde zocht en vond bij Céline Dewitte. Het leek al van in het begin een uitgemaakte zaak dat de twee een koppel zouden worden, en na hun huwelijk hebben ze een tweede keer een goede reden om te feesten. Op woensdag 28 juni beviel Céline immers van een meisje dat de naam Alice kreeg. «De bevalling is goed verlopen, maar de hele geboorte duurde lang. Op dinsdag 27 juni, de vooraf uitgerekende datum, begonnen haar eerste weeën, maar het heeft nog tot woensdag geduurd voor onze dochter ter wereld kwam», vertelt Bart in Het laatste Nieuws.

Traantjes gevloeid

«Céline heeft dat heel goed gedaan, ze is op een natuurlijke manier bevallen, mits epidurale verdoving. Céline is altijd de kalmste van ons twee en dat was nu niet anders. Ik heb haar zoveel mogelijk ondersteund, maar ik heb de navelstreng niet kunnen doorknippen. Ik keek daar zo naar uit, maar toen het zover was, werd ik overmand door emoties. Mijn dochter voor het eerst zien was heel ontroerend. Maar ook bij Céline zijn er traantjes gevloeid, hoor», aldus de bijna 32-jarige akkerbouwer en varkensboer.

Op zoek naar de perfecte naam

Toen ze wisten dat het een meisje werd, hebben ze toch wel een tijdje getwijfeld over de naam. «Het heeft even geduurd voor we een meisjesnaam vonden die we allebei mooi vonden. Bij Alice hadden we allebei meteen een goed gevoel, maar er zit geen speciale betekenis achter. We zijn heel blij met een dochter, ook al maakte het geslacht voor ons niet zoveel uit. Alice heeft mijn blauwe ogen en de neus van haar mama», besluit hij.

