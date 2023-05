Heb je je altijd al afgevraagd hoe het leven van Barbie er in het echt uitziet? Dan is er goed nieuws voor jou, want voortaan kan je genieten van een voorproefje. De trailer van de Barbie-film met in de hoofdrol Margot Robbie en Ryan Gosling, is nu beschikbaar. De rooskleurige film verschijnt vanaf 19 juli in onze bioscoopzalen.

«In Barbieland leven is een perfect wezen zijn op een perfecte plek. Tenzij je een existentiële crisis hebt. Of je bent een Ken», prikkelt de samenvatting. De gloednieuwe beelden tonen hoe Barbie en haar vriendje Ken uit hun rooskleurige leventje stappen en zich in de ‘Real World’ begeven, waar ze spannende avonturen beleven. Kijk maar!



Spot Dua Lipa

De hoofdrollen in de rooskleurige film worden gespeeld door Margot Robbie en Ryan Gosling. Ook Emma Mackey (‘Sex Education’), Nicola Coughlan (‘Bridgerton’), Connor Swindells (‘Sex Education’), Jamie Demetriou (‘Cruella’) en Ana Cruz Kayne (‘Little Women’) zullen te zien zijn in de film. De titelsong werd trouwens ingezongen door niemand minder dan Dua Lipa, die bovendien ook een rol zal spelen in de Barbie-film!

Benieuwd naar de avonturen van onze favoriete poppen Barbie en Ken? Aftellen naar 19 juli maar, je weet al waar wij te vinden zijn die dag!

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/culture/barbie-dropt-trailer-van-haar-nieuwe-film-video