Barbie Botox: experts waarschuwen voor nieuwe beautytrend (video)

Het succes van de blockbuster ‘Barbie’ heeft deze zomer een aantal trends op sociale media gelanceerd. De meest verontrustende tot nu toe is ongetwijfeld: ‘Barbie botox’, botox die je er doet uitzien als een Barbiepop.

Barbie botox is een kleine cosmetische ingreep die minder dan een uur duurt en ongeveer 1.000 euro kost. Er wordt botox ingespoten in de musculus trapezius, ofwel de monnikskapspier, aan de basis van de nek. Het doel van ‘Barbie botox’, oorspronkelijk trap tox, is om je schouders er slanker te doen uitzien, en de nek langer. Het resultaat is dat je eruitziet als een Mattel-pop.

Isabelle Lux, een 32-jarige Amerikaanse influencer, deelde als een van de eersten haar ervaring met de botox. Zij doopte het om tot ‘Barbie botox’, een hashtag die intussen al tien miljoen views vergaarde op TikTok. «De term komt van het idee dat je meer op een Barbie lijkt na de ingreep, wat niet per se iets slechts is», zegt ze daarover.

Wat zijn de risico’s?

De ingreep is evenwel niet zonder risico’s. «De procedure is oorspronkelijk ontworpen om ernstig overbelaste spieren van de trapezius los te maken, die migraine en intense spanning in de nek kunnen veroorzaken», schrijft CNN.

«Wanneer botox in een spier wordt gespoten, stopt het de verbinding met de zenuw», vertelt Parisha Acharya, een cosmetische chirurg in Londen. «Na verloop van tijd leidt dat tot een verzwakking en verlamming van de spier. Indirect krimpt de spier weg.» Het grote risico is dat de injectie slecht wordt uitgevoerd. «Als botox verkeerd wordt toegediend of in de verkeerde dosis, kan het de spier volledig verlammen», zegt de dokter. Ze waarschuwt ook dat botox kan migreren, waardoor de zenuwverbindingen in bepaalde spieren verzwakken. «Zeker rond de nek kan het gevaarlijk zijn. Het kan je vermogen om je hoofd rechtop te houden aantasten», waarschuwt Acharya.

Betrouwbare artsen

Ook cosmetische kliniek The Body Clinic waarschuwt voor ‘Barbie botox’. Zij voeren de behandeling doelbewust niet uit, vanwege de risico’s. «De versmalling is vaak minimaal», vertellen ze aan NOS. «Heb je last van spanningspijn in de nek, dan kan een botoxbehandeling van de trapeziusspier een dankbare behandeling zijn voor het verlichten van deze pijn, maar niet voor het versmallen van de nekspieren.»

Ook Lux was zich bewust van de risico’s. «Eens de botox erin zit, is er niets dat je kan doen om het om te keren», vertelt ze. «Tijdens de eerste week voelde ik zoveel pijn, spanning en stijfheid in mijn nek, schouders en bovenrug… Ik was echt heel ongerust.» Ze raadt aan om bij een plastisch chirurg te gaan die z’n vak goed kent en die je vertrouwt.

Is dit wel de Barbie-boodschap?

Voorlopig lijkt de trend zich te beperken tot een handvol influencers met weliswaar een groot netwerk. Niet iedereen keurt de ingreep evenwel goed. «Dit is zo gênant voor je. Hoe kun je naar de Barbie-film kijken, die vrouwen minder geobsedeerd door hun uiterlijk en mondiger probeert te maken, en daaruit afleiden dat je botox moet promoten?», wierp een gebruiker op Instagram haar toe. «Heb je de film wel gezien? Het is echt triest om dit soort dingen te zien nadat een vrouw als Greta Gerwig zo haar best deed om jonge meisjes te laten zien dat ze perfect zijn zoals ze zijn. Het is belachelijk, het slaat nergens op en het is gevaarlijk», zegt een ander.

Dr. Acharya maakt zich vooral zorgen over de jonge meisjes die deze content te zien krijgen, zeker gezien de markt van plastische chirurgie niet overal even goed gereguleerd is. Daardoor kunnen sommige schoonheidsspecialisten zonder kennis van anatomie de botox toedienen. «Dat baart me zorgen», zegt ze. Ook zijn vindt het jammer dat Barbie, «een profeministische film», nu gebruikt wordt ter promotie van botox. «We zouden onszelf moeten omarmen zoals we zijn.»

