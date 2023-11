Banksy onthult zijn voornaam

De graffitikunstenaar Banksy is de beroemdste van zijn soort ter wereld, maar zijn identiteit is altijd al een mysterie geweest. Een verloren BBC-interview met Banksy is opgedoken waarin de mysterieuze kunstenaar lijkt te onthullen wat zijn voornaam is.

Online wordt er al jaren volop gespeculeerd over de voornaam van Banksy. Daarin ging het tussen Robert, Robin of een variant daarop. Een verloren gewaand interview uit 2003 van BBC met Banksy, toen in de 20, lijkt nu te bevestigen dat zijn naam Robbie is. Het fragment kwam naar voren in een bonusaflevering van de BBC-podcast ‘The Banksy Story’.

Verloren fragment

Cultuurjournalist Nigel Wrench kon Banksy spreken naar aanleiding van een tentoonstelling in Londen. Een verkorte versie ging on air, en de rest van het materiaal ging verloren. Tot BBC de podcast naar buiten bracht. Op dat moment ging Wrench nog voor een laatste keer op zoek naar het fragment. En verrassend genoeg vond hij het terug. Hij nam meteen contact op met de Britse omroep. In het interview praat Banksy over «vandalisme als kunstvorm». «Het is een snelle en efficiënte manier om je punt te maken, ik ga er me niet voor verontschuldigen.»

Het meest ophefmakende fragment is evenwel het stuk waarin hij zijn naam lijkt te onthullen. Wrench wil het geluid testen en vraagt: «Is je naam Robert Banks?». Daarop antwoordt de artiest: «Het is Robbie». Op dat moment was Banksy nog minder mysterieus. «Op geen enkel moment vroeg hij me om enkel zijn artiestennaam te gebruiken», getuigt Wrench vandaag. De kans is dus groot dat de wereld nu eindelijk Banksy’s naam kent: Robbie.

