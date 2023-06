«Aziatische hoornaar volledig uitroeien in België kan niet meer»

De populatie van de Aziatische hoornaar is te groot geworden om de soort volledig uit te roeien in onze gebieden. Daarom gooit Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir het over een andere boeg: de overlast beperken door een «gecoördineerde aanpak en een intensieve samenwerking». Wallonië veranderde eerder ook al van koers in de aanpak van de Aziatische hoornaar.

De Aziatische hoornaar of Vespa velutina is al enkele jaren aan een enorme opmars bezig in onze contreien. De wespensoort is een invasieve exoot en vormt een bedreiging voor de honingbij die al jaar en dag in onze contreien rondvliegt. Door de honingbij te belagen, betekent de exoot ook slecht nieuws voor de land- en tuinbouw: bijen vervullen als bestuivers immers een belangrijke rol.

Maar volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is de populatie in Europa te groot geworden om de soort volledig uit te roeien. De Aziatische hoornaar wordt voortaan gezien als «een gevestigde soort» en daarom dringt er zich een nieuwe aanpak op. Die aanpak zit vervat in de nieuwe beheerregeling die is uitgewerkt.

Vijf peilers

Die regeling focust op vijf zaken. Zo blijft Natuur en Bos de Aziatische hoornaar wel bestrijden in de natuurgebieden. Extra aandacht gaat daarbij naar gebieden met veel recreatie om daar de risico’s voor de mensen te minimaliseren.

Daarnaast gaat het om opleidingen voor professionele verdelgers, het verspreiden van informatie over het steekgevaar van de Aziatische hoornaar en het bekender maken van het Vlaamse meldpunt Vespa Watch (www.vespawatch.be). Professionele bestrijders krijgen ook steun in de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een beschermend pak.

De nieuwe beheerregeling moet helpen om de overlast door de Aziatische hoornaar te beperken zoals dat ook gebeurt voor andere ’pestsoorten’ zoals ratten en kakkerlakken. De regeling gaat nu naar de adviesraden en kan dan definitief goedgekeurd worden.

Imkers

Wat de bedreiging van de Aziatische hoornaar voor de imkers betreft, wijst minister Demir erop dat de Aziatische hoornaar opgenomen als te bestrijden soort in het Strategisch Plan Bijeenteelt van Landbouw en Visserij. Vanuit Landbouw zullen daarvoor ook middelen vrijgemaakt worden, aldus Demir.

