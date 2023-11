Avril Lavigne komt naar België

De Amerikaanse punkrockster Avril Lavigne komt volgend jaar naar Rock Werchter, zo maakte het festival vandaag bekend. Vorig jaar bracht de Canadese haar zevende studioalbum genaamd Love Sux uit, waarmee ze terugkeerde naar haar punkroots.

Rock Werchter heeft in totaal 11 nieuwe namen bekengemaakt, waaronder: Sum 41, Yungblud, Royal Blood, Michael Kiwanuka, Nothing But Thieves, dEUS en The Last Dinner Party. Eerder waren al twee andere headliners aangekondigd voor het festival. Op zaterdag 6 juli staat popartiest Dua Lipa op de affiche en een dag later sluit de rockgroep Foo Fighters het festival af. Het wordt de eerste keer dat de band live in ons land speelt sinds het overlijden van drummer Taylor Hawkins.

Rock Werchter vindt plaats van donderdag 4 tot en met zondag 7 juli in het Festivalpark in Werchter.

