Auw! Dit zijn de meest voorkomende seksblessures

Eerlijk is eerlijk: iedereen slaat wel eens een flater tussen de lakens. Maar soms gaat het ook écht mis – met blessures tot gevolg. Wees voorzichtig, want deze verwondingen wil je niet oplopen in bed!

Schaafwonden

Om er rustig in te komen, beginnen we met een kwaaltje dat zelfs de besten overkomt. Wrijving is noodzakelijk voor een bevredigende seksuele ervaring. Alleen is het soms een beetje te veel van het goede. Schuring kan namelijk zorgen voor pijnlijke schaafwonden op je… Tja, je weet wel. Geen paniek: je kan dit gemakkelijk voorkomen door glijmiddel te gebruiken.

Verrekte spier

Passionele bewegingen leiden soms tot een klein scheurtje in je spier of pees. Dat kan gebeuren wanneer je te lang in een bepaalde houding blijft of een nieuwe positie uitprobeert die niet zo soepel gaat als verwacht. Maar niks om je voor te schamen: een spierverreking overkomt elke goede sporter wel eens. Bouw de volgende vrijpartij gewoon iets rustiger op en begin met de eenvoudigere standjes.

Kneuzingen

Ja, een penisbreuk bestaat echt. Hoewel de penis geen botten heeft, kun je het wel ‘breken’. Dat gebeurt wanneer hij in erectie plotseling en met veel kracht wordt gebogen. In de meeste gevallen gebeurt dit tijdens een wilde vrijpartij. Daarom is het niet slecht om af en toe een beetje te vertragen. Je hebt alle tijd, hoor!

Blaasontsteking

Ladies: vergeet nooit te plassen na de seks. Bij het vrijen komen bacteriën van het mannelijke geslachtsdeel in de vagina terecht. Hierdoor kan je een blaasontsteking of andere infectie oplopen. Niet zo een leuk cadeautje dus. Je kan best nog binnen het uur na de geslachtsgemeenschap een bezoekje aan het toilet brengen om de bacteriën af te voeren.

Geslachtsziekten

Jammer maar helaas, seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) zijn nu eenmaal een realiteit van seksueel actief zijn. Maar bij deze ben je gewaarschuwd: doe hét veilig! Dat doe je door een condoom te gebruiken en af en toe een testje te laten afnemen. Tenzij je van verrassingen houdt natuurlijk…

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/urban-life/auw-dit-zijn-de-meest-voorkomende-seksblessures