Appartement van vrouw zit vol met maden nadat dode buurvrouw pas na twee jaar wordt ontdekt

Een Britse vrouw heeft een ware nachtmerrie beleefd. Twee jaar lang zat haar appartement vol met maden nadat haar bovenbuurvrouw was overleden. Maar niemand had dat door…

De 58-jarige Sheila Seleoane stierf in augustus 2019, maar haar stoffelijk overschot werd pas gevonden in februari 2022. Haar lichaam was al zodanig ontbonden dat de wetsdokter niet meer kon vaststellen hoe de vrouw was gestorven.

‘Geur van de dood’

Naarmate de tijd verstreek kregen de buren van Sheila meer en meer te kampen met maden, maar niemand die wist dat Sheila overleden was. Zo ging ook de Britse vrouw, die anoniem wenst te blijven, aankloppen bij de huisbaas: of hij niks aan die maden kon doen die er plots waren? «Ze vielen van het plafond, ze zaten in mijn slaapkamer, woonkamer en de badkamer. En eigenlijk ook over al mijn meubels. Je ging in de zetel zitten en na en tijdje vond je een geplette made.» Maar de huisbaas weigerde actie te ondernemen, zelfs toen er geklaagd werd over ‘de geur van de dood’. «We konden er uiteindelijk niet meer slapen of eten, vanwege de stank», aldus een andere buur.

Na twee jaar werd het lichaam van Sheila uiteindelijk ontdekt en kon ze begraven worden. De huisbaas bood zijn excuses aan.

