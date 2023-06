‘And Just Like That’ wordt nog sexyer in het tweede seizoen:«Het leven houdt ook niet op als je 50 wordt»

Michael Patrick King schudde eerder al ‘Sex and the City’ uit zijn mouw. Nu is hij al toe aan het tweede seizoen van ‘And Just Like That’, het vervolg op die wereldwijde hitserie. Met meer seks, minder depressies en de aangekondigde (korte) terugkeer van Kim Cattrall in de rol van sensuele Samantha. King heeft de kritiek van de fans gehoord, en hij snapt wat ze bedoelden.

Het tweede seizoen van ‘And Just Like That’ begint met een montage waarin alle personages op het punt staan om te vrijen. Vanwaar die keuze?

Michael Patrick King: «In mijn hoofd stond het eerste seizoen gelijk met de winter en is nu de lente aangebroken. En wat gebeurt er in de lente? Alles begint opnieuw te groeien! (lacht) We wilden wat meer licht terugbrengen in de serie. Carrie gaat vooruit in het leven, en dat heeft zijn impact op de reeks. Ik wil terloops ook even onderstrepen dat heel dit fraaie gezelschap ouder is dan 50 jaar, en ik vind dat we op tv te weinig seksscènes te zien krijgen met vrouwen van die leeftijd. En al zeker geen gezonde, grappige of verrassende scènes! Terwijl seks een ideale manier is om het te hebben over intimiteit en tegelijk ook humor in een verhaal te laten sluipen. De beste scènes zijn doorgaans die waarin iemand iets nieuws of avontuurlijks probeert. In dit geval geldt dat vooral voor Miranda. Zij verkent gebieden die totaal nieuw zijn voor haar.»

Het eerste seizoen lag onder vuur omdat het te geforceerd progressief zou zijn. Snap je die kritiek?

«Uiteraard! ‘And Just Like That’ is er bijna 20 jaar na het einde van ‘Sex and the City’ gekomen, en we zien drie personages terug die we op zich heel goed kennen maar die rondlopen in een wereld die lang niet meer dezelfde is. Ik denk dat veel mensen het moeilijk vonden om zich hiermee te identificeren, en niet alleen onze hoofdfiguren. Dat hoort erbij als je een serie maakt die het publiek zich al toegeëigend heeft. Sommige mensen geven niet graag toe dat de wereld veranderd is en willen liever vasthouden aan wat ze al kenden uit het verleden. Daar kan ik begrip voor opbrengen, maar als schrijver vind ik het net spannend om mijn nek uit te steken. Om naast alles wat we al kennen ook nieuwe personages en nieuwe perspectieven te introduceren.»

Hoe viel het mee om gekende personages als Samantha en Aidan weer in de serie te laten opduiken?

«Voor mij was het heel duidelijk dat Aidan [rol van John Corbett, nvdr.] geen plaats had in het eerste seizoen. Maar hij was wel de eerste aan wie ik dacht toen ik aan het tweede begon. Hopelijk komt er weer een dialoog op gang tussen de fans van het eerste uur, want de helft is dol op Big en de andere helft op Aidan. Samantha is een ander verhaal. Zij heeft in mijn ogen altijd al deel uitgemaakt van de serie. Eerst per sms omdat Kim Cattrall geen zin had om mee te doen in het eerste seizoen. Maar de deur stond altijd open voor haar, en ik vind het enorm belangrijk dat ze er nu weer bij is, ook al zit ze maar in één scène. Meer ga ik niet verklappen. Eigenlijk had ik er nog het liefst een verrassing van gemaakt.»

Wat heb je opgestoken over vrouwen door deze serie te schrijven?

«Ik heb de indruk dat vrouwen zich minder verstoppen dan mannen en dat ze interessantere emoties te bieden hebben, wat hun situatie ook is. Het moeilijkste is om als schrijver heel juist en precies te mikken. Daarom omring ik me aan de schrijverstafel ook met ongelooflijke vrouwen, en dat doe ik al sinds het prille begin van ‘Sex and the City’. Dat gezegd hebbende: als ik één ding heb geleerd, dan is het dat geen enkele persoon de hele groep vertegenwoordigt. We zijn allemaal uniek, en dat is de sleutel.»

Denk je dat de fans van deze serie mee ouder worden met de heldinnen, of slagen jullie erin om ook een jongere generatie aan te spreken?

«Met ‘Sex and the City’ was het duidelijk de bedoeling om de leugen bloot te leggen dat een alleenstaande vrouw van boven de 30 per definitie een vijs los had. Wel, weet je wat? Het leven houdt ook niet op als je 50 wordt! Ik hou me graag voor dat de oudere fans zichzelf ook herkennen in ‘And Just Like That’. Maar ik sta ook versteld van hoezeer dertigers van nu zich aangesproken voelen door de serie. Ik stel me dan voor dat ze zichzelf een beetje in de toekomst projecteren, en dat ze ook kunnen waarderen dat er meer personages met een verschillende sociale, culturele en seksuele achtergrond in rondlopen. Zonder daarom de glamour van de outfits en de stad New York te vergeten, natuurlijk!»

‘And Just Like That’**

De fans mogen op twee oren slapen: het tweede seizoen van het vervolg op ‘Sex and the City’ heeft zich duidelijk voorgenomen om de seks terug te brengen naar de city, te weten Manhattan. En om in één ruk ook meer diepgang te geven aan de nieuwe vrienden van het olijke trio Carrie, Charlotte en Miranda. Personages als Lisa, Che, Nya en Seema krijgen zelfs eigen solo-scènes, waar ze zich in het verleden tevreden moesten stellen met tweederangsoptredens. De serie trekt ook opnieuw meer de kaart van de pure fun en de bende voelt organischer aan, al is het nog steeds vaak moeilijk om de problemen van rijke mensen ernstig te nemen. Finaal moet je dit vervolg nemen voor wat het is: een snoepje voor de fans, met mooie kostuums, een paar plezierige knipoogjes naar de afleveringen uit de jaren 1990 en — met dank aan de terugkeer van Aidan — een romance die even melig als gezellig is. Een geweldige hoogvlieger kun je ‘And Just Like That’ nog steeds niet noemen, maar het neemt niet weg dat we nu al uitkijken naar seizoen 3!



‘And Just Like That’ is nu te zien op Streamz.

