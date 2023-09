Amerikaanse vrouw breekt record van langste mullet ter wereld (video)

Tami Manis, een 58-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Tennessee, heeft zonet het Guinness world record verbroken voor de vrouw met de langste mullet ter wereld. Ze liet haar haar zo’n 33 jaar niet meer knippen. Het gevolg? Een zogenaamd ‘rattenstaartje’ van 172,7 centimeter lang.

Manis, een verpleegster uit Knoxville, liet voor het eerst een mullet knippen in de jaren tachtig. Sterren als Patrick Swayze en Billy Ray Cyrus hadden het kapsel, dat vanvoor lang is en langs achter kort, hip gemaakt in die periode. Ook Manis kon niet weerstaan aan de trend. Toen ze de muziekvideo voor ‘Voices Carry’ van de band ‘Til Tuesday zag in 1985 wist ze meteen dat ze een afspraak bij de kapper moest maken. «Het meisje in de video had een rattenstaartje. En ik wou erg graag zo eentje hebben», vertelt Manis aan Guinness World Record.

Toch was het niet vanaf het begin duidelijk dat ze het kapsel zou behouden voor de rest van haar leven. In 1989 liet ze toch haar haar knippen. Meteen had ze spijt. Sinds 1990 heeft ze weer een mullet, waar nooit of te nimmer nog een schaar in gezet werd.

Goede genen

Vorig jaar deed ze voor het eerst mee aan een mullet-kampioenschap, waar zowel lengte, stijl en uniekheid in acht genomen werden. Ze werd tweede. Maar langste mullet? Dat kon ze misschien wel halen dacht ze. Dus ze schreef zich in voor het Guinness World Record. Toen zij lieten weten dat ze de vrouw met de langste mullet ter wereld was, kon ze het niet geloven. «Toen ik hun bericht opende, dacht ik: ‘dit is geweldig’», vertelt ze.

En het geheim voor haar lange lokken? Goede genen, aldus Manis.

