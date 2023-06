Amerikaanse staat keurt dodelijk geweld tegen beren goed nadat beer inbrak in bakkerij

Enkele weken nadat een zwarte beer in Avon, Connecticut, de garage van een bakkerij binnendrong en er aan de haal ging met zestig cupcakes, keurt Connecticut nu een wetsontwerp goed dat dodelijk geweld tegen beren toestaat. Dat melden Amerikaanse media.

Wetgevers in Connecticut stemden vrijdag voor maatregelen om mensen te beschermen tegen de groeiende berenpopulatie in de staat. Nu moet enkel gouverneur Ned Lamont nog zijn handtekening onder het voorstel zetten, waarna de wet van kracht gaat.

De wetgeving staat voortaan toe om dodelijk geweld te gebruiken tegen beren in Connecticut – op voorwaarde dat de dieren een lichamelijk letsel dreigen toe te brengen aan een persoon of huisdier of een bewoond gebouw binnendringen. «Deze wet neemt de twijfel weg om te verdedigen waar we van houden», aldus de Republikeinse afgevaardigde Patrick Callahan.

De wet is omstreden: wetgevers die de dieren willen beschermen staan lijnrecht tegenover kiezers die bang zijn om hun kinderen in hun tuin te laten spelen.

Inbraak van beer in bakkerij

In Connecticut zijn meldingen van beren die in contact komen met mensen aan de orde van de dag. Vorige maand stormde een hongerige zwarte beer de garage van een bakkerij in Avon binnen en stal zestig cupcakes – tot ontsteltenis van het personeel. De inbraak werd vastgelegd op bewakingsbeelden. In april werd een 74-jarige vrouw door een beer gebeten in armen en benen toen ze haar hond uitliet in een buitenwijk van Hartford.

Het Staatsdepartement voor Energie en Milieubescherming (DEEP), dat schat dat er 1.000 tot 1.200 beren in de staat leven, heeft gepleit voor een beperkte berenjacht. Dat idee was erg controversieel en werd in maart uit het wetsvoorstel geschrapt.

