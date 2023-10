Amerikaan kweekt reusachtige pompoen en breekt wereldrecord

Een Amerikaanse tuinbouwleraar uit de staat Minnesota heeft een pompoen van meer dan 1.200 kilo gekweekt. Hiermee heeft hij het wereldrecord van de zwaarste pompoen ooit verbroken en won hij het wereldkampioenschap pompoenkweken. De 43-jarige leraar kweekt al pompoenen sinds hij een tiener was en treedt met zijn overwinning in de voetsporen van zijn vader.

Travis Gienger gaf ruim 15.000 dollar uit om de enorme groente in zijn achtertuin te verzorgen. «Het was een ontzettend duur project, maar ik ben ongelofelijk trots», aldus Gienger aan lokale media. Hij vertelde daarnaast dat hij zijn megapompoen heeft gekweekt door de groente extra meststof te geven en twaalf keer per dag te bewateren.

Eeuwige roem en 30.000 dollar

De pompoen heeft als bijnaam ‘Michael Jordan’, vanwege zijn gelijkenis met een enorme basketbal. De voormalige basketbalspeler wordt door velen beschouwd als een van de beste basketballers aller tijden. Het spannendste moment was volgens Gienger de rit van Minnesota naar San Francisco toe. «De rit hiernaartoe was zenuwslopend, aangezien ik bang was dat de pompoen onderweg beschadigd raakte».

Het vorige record stond op naam van de Italiaanse landbouwer Stefano Cutrupi. Die kweekte in 2021 een pompoen van net geen 1.200 kilo. «Ik ben blij dat ik de titel weer terug in Amerikaanse handen heb kunnen brengen», grapt Gienger.

Met zijn megagroente wint de Amerikaan, naast eeuwige roem, een geldbedrag van 30.000 dollar. Dat bedrag wilt hij gaan gebruiken om volgend jaar een nog grotere pompoen te kweken. «Ik heb het gevoel dat ik een nog grotere pompoen kan kweken. Er is zeker nog een hoop ruimte voor verbetering».

