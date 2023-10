Amazonerivier bereikt laagste punt in honderd jaar

Het waterpeil van de Amazonerivier in het hart van het Braziliaanse regenwoud heeft deze week het laagste niveau in meer honderd jaar bereikt. De oorzaak is de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden. Experts waarschuwen dat de droogte mogelijk tot 2024 zal aanhouden.

De rivieren in het Amazonegebied zijn van levensbelang voor de gemeenschappen die zich errond bevinden. Door de dichte bebossing van het regenwoud is het aantal berijdbare wegen beperkt, waardoor voedsel, medicijnen en schoon drink water via het water worden vervoerd. Als gevolg van het lage waterpeil zijn volgens de lokale autoriteiten ruim 481.000 mensen geïsoleerd geraakt en hebben ze geen toegang meer tot essentiële producten. In een reactie hebben verschillende gemeenten de noodtoestand uitgeroepen.

Duizenden dode dolfijnen

Ook verschillende diersoorten in het Amazonegebied worden getroffen. Zo werden er meer dan honderd dode zeldzame zoetwaterdolfijnen gevonden rond het Tefémeer. De dieren zouden zijn gestorven door orgaanfalen als gevolg van de hoge watertemperatuur. Dit is extreem slecht nieuws voor de soort, die volgens de Rode Lijst van de IUCN al met uitsterven wordt bedreigd vanwege de talloze bedreigingen waarmee ze wordt geconfronteerd.

Droge periodes maken deel uit van het cyclische weerpatroon van het Amazonegebied, maar dergelijke extreme weersfenomenen zijn ongebruikelijk en toe te schrijven aan klimaatopwarming, zegt Ana Paula Cunha van het Braziliaanse ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovaties.

