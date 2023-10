«Al 150.000 Russische soldaten gedood of ernstig verwond»

Bij de Russische inval in Oekraïne, die deze week twintig maanden geleden van start is gegaan, zijn al minstens 150.000 Russische soldaten gedood of ernstig gewond geraakt. Dat deelt het Britse ministerie van Defensie zondag mee in zijn dagelijkse update op X, het vroegere Twitter.

De Britten gaan uit van een slachtofferaantal van 150.000 tot 190.000. Worden ook de gewonden in rekening gebracht die konden herstellen en naar het front teruggekeerd zijn, gaat het om 240.000 tot 290.000 personen. Doden en gewonden bij de Wagner-militie of bij de bataljons van Russische gevangenen, die bijvoorbeeld in het Oost-Oekraïense Bachmoet meegevochten hebben, zijn niet in de cijfers opgenomen.

Moeilijk te bevestigen

De data komen in grote lijnen overeen met de info die Oekraïne heeft vrijgegeven. Kiev schat de Russische verliezen op meer dan 293.000 mensen. Belangrijk te weten is wel dat de info over de slachtoffers niet onafhankelijk kan worden geverifieerd. Rusland zelf maakt – net als Oekraïne overigens – niet bekend welke verliezen het in de strijd geleden heeft.

Strijdkrachten opgevoerd

Dat Rusland ondanks het hoge aantal doden en gewonden erin slaagt veroverde gebieden in Oekraïne te blijven controleren, heeft er alles mee te maken dat het het aantal strijdkrachten die worden ingezet, aanzienlijk heeft opgevoerd, luidt het in Londen.

