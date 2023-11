Airbnb wil leegstaande huizen in Japan gaan verhuren aan toeristen: «Ze zijn te mooi om achtergelaten te worden door hun eigenaren»

Het aantal leegstaande en ongebruikte huizen in Japan, Akiya genoemd, is de afgelopen twintig jaar opgelopen tot bijna 3,5 miljoen. Dit aantal zal volgens deskundigen de komende jaren als gevolg van de vergrijzing van het land zelfs oplopen tot 4,7 miljoen. Om munt te slaan uit de leegstand probeert Airbnb huiseigenaren ervan te overtuigen om hun leegstaande woning te verhuren via het verhuurplatform.

Airbnb hoopt volgend jaar een samenwerking op te zetten met lokale bedrijven en gemeentes om huiseigenaren te motiveren hun leegstaande woning te verhuren aan toeristen. «Het aantal akiya’s neemt toe en zal naar verwachting de komende jaren sterk stijgen. Veel van hen zijn te mooi om achtergelaten te worden door hun eigenaren», vertelde Yasuyuki Tanabe, hoofd van Airbnb Japan aan de zakenkrant Nikkei Asia.

Het bedrijf zegt vooral geïnteresseerd te zijn in zogenaamde kominka’s (houten traditionele huizen), omdat deze buitenlandse toeristen zullen aantrekken die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van Japan.

Krimpende bevolking

Veel van de leegstaande huizen in Japan zijn verlaten als gevolg van de krimpende bevolking van het land. Ouderen trekken massaal weg van het platteland naar de grote steden om er dichter bij hun kinderen of kennissen te wonen. Sommige dorpen zijn hierdoor letterlijk veranderd in spooksteden, waarbij huizen zijn getransformeerd in met planten begroeide bouwvallen. Het Nomura Research Institute voorspelt dat tegen 2030 minstens 30% van de woningen in Japan verlaten zal zijn.

