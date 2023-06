7% van de Belgen had ooit ongeval met alcohol achter het stuur

Zeven procent van de Belgen had ooit een verkeersongeval waarbij alcohol achter het stuur meespeelde. Dat blijkt uit een Europese enquête. Bovendien kregen vorig jaar bijna 47.000 bestuurders een boete voor rijden onder invloed van alcohol, gemiddeld 128 per dag.

Vorig jaar waren er 4.224 letselongevallen waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken was, ofwel gemiddeld 12 per dag. Dat is het hoogste cijfer sinds 2016. Het aantal bestuurders dat betrapt werd op rijden onder invloed blijft al een tiental jaar vrijwel constant, met uitzondering van de coronajaren. Het aantal controles neemt vermoedelijk wel toe.

Gevolgen onderschat

Uit de Europese enquête van de Fondation Vinci blijkt dat we rijden onder invloed in ons land nog vaak accepteren en dat we de gevolgen onderschatten. 19% van de Belgen gaf toe ooit met een alcoholpercentage boven de wettelijke limiet te hebben gereden zonder de effecten ervan te voelen.

‘BOB beschermt levens’

Vrijdag wordt de nieuwe BOB-campagne van deze zomer gelanceerd: ’BOB beschermt levens’. De campagnespot wordt via sociale media en op festivals verspreid. Supermarktketen Carrefour legt bovendien het accent op alcoholvrije dranken.

In juni, juli en augustus voert de politie extra controles uit. Vanaf 1 juni zijn de regels overigens verstrengd. Het rijbewijs wordt nu onmiddellijk vijftien dagen ingetrokken wanneer je betrapt wordt met 1,2 promille, in plaats van 1,5 promille zoals voordien.

