4 op 10 Belgische ouders speelt nog geen uur per week met hun kinderen

Uit onderzoek bij 1000 Belgische ouders met inwonende kinderen tussen 2 en 12 jaar oud blijkt dat de tijd die we al spelend met onze kinderen doorbrengen onder druk staat. Terwijl spelen beschouwd wordt als belangrijk onderdeel van de opvoeding moet dit veelal plaats ruimen voor werk, huishoudelijke activiteiten, schermtijd en andere dagelijkse beslommeringen.

«Spelen met je kinderen is niet alleen een bron van vreugde maar ook een essentiële bouwsteen voor het mentaal welzijn», vertelt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. Door bewust vrije tijd te plannen met je kinderen, creëer je een buffer tegen overwerk en behoud je een gezonde balans tussen werk en leven. Samen spelen versterkt niet alleen onze relaties, maar is ook goed voor onze aandacht, motivatie en creativiteit. Sociale rust is de sleutel tot betekenisvolle momenten en waardevolle herinneringen in het dagelijks leven.»

Spelen is cruciaal

Bijna alle Belgische ouders (90%) zijn het erover eens: spelen is een cruciaal onderdeel van de opvoeding van hun kind en het wakkert bovendien de creativiteit aan. Toch vinden we het moeilijk om tijd te maken om te spelen, zo blijkt uit het onderzoek dat de LEGO Groep liet uitvoeren bij 1000 Belgische ouders. Terwijl 2 op de 5 mama’s en papa’s (42%) zegt dagelijks te spelen met hun kinderen zeggen 4 op 10 ouders (40%) niet meer dan 1 uur te spenderen aan speeltijd met hun kroost. Hoe jonger de kinderen, hoe meer er gespeeld wordt. Zo geven ouders van kinderen jonger dan 6 jaar vaker aan dat ze meer dan 2 uur per week met hun kinderen spelen dan wie kinderen heeft ouder dan 6 jaar.

Ouders willen graag meer met hun kinderen spelen, aldus 79% van de moeders en vaders en met dat gebrek aan gezamenlijke speeltijd gaan vaak schuldgevoelens gepaard. 65% zegt zich dan ook vaak schuldig te voelen omdat ze te weinig met hun kinderen spelen. Voor bijna 7 op 10 ouders (68%) is het moeilijk om een balans te vinden tussen werk en gezin.

