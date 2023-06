13-jarig meisje maakt skateboarding geschiedenis met verbazingwekkende truc (video)

De Australische skateboarder Arisa Trew heeft als eerste vrouw ooit een 720 flip geland. Dat deed de 13-jarige tijdens een internationale competitie.

De 720 flip is een trick uitgevonden in 1985 door skateboardlegende Tony Hawk. Daarbij doe je twee volledige 360°-rotaties in de lucht. Tot nu was geen enkele vrouw er al in geslaagd om de trick uit te voeren tijdens een competitie. Tot u: Arisa Trew, 14e in de wereld, sloeg erin om tijdens een competitie in Utah de beweging tot een goed eind te brengen – onder toeziend oog van Tony Hawk himself.

Op naar de Spelen

«Ik ben zo blij dat ik de eerste vrouw ter wereld ben om de 720 te doen», klonk het bij Trew achteraf. «Ik zou er niet in geslaagd zijn zonder het publiek dat me zo toejuichte.» Ook haar coach, Trevor Ward, is erg trots: «Dit is een ongelofelijke prestatie voor een 13-jarige.»

Trew hoopt nu om te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar.

