117.000 autovrije dagen tijdens ’30 dagen minder wagen’

Zowat 5.900 deelnemers in Vlaanderen hebben in juni deelgenomen aan de tweede editie van ’30 dagen minder wagen’. Samen lieten ze ongeveer 117.000 dagen de auto aan de kant. Dat is concreet 66 procent minder wagen in juni, meldt het Netwerk Duurzame Mobiliteit donderdag in een persbericht.

Vrijdag 30 juni sluit het netwerk de actie af die een volledige maand liep. Onder de noemer ’30 dagen minder wagen’ werden praktische tips, tools en een financieel duwtje aangereikt aan mensen die willen ’autominderen’. De organisatie mikte op 15.000 deelnemers, het dubbele van vorig jaar. Het werden er uiteindelijk zowat 5.900.

«Op meer gehoopt»

«Als het puur over het deelnemersaantal gaat, hadden we misschien op net iets meer gehoopt. Dat neemt niet weg dat we erg tevreden zijn over deze tweede editie. Ook dit jaar zijn we erin geslaagd een grote groep mensen mee te nemen in ons verhaal, met liefst 72% nieuwe deelnemers die er vorig jaar nog niet bij waren. Allemaal mensen die hun mobiliteit duurzaam willen veranderen en dat de afgelopen maand ook deden», zegt Laura Berthoud, campagnecoördinator bij Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Wekelijkse bevraging

De deelnemers vulden een eerste enquête in bij aanvang van de actie en werden dan wekelijks bevraagd naar hun aantal autovrije dagen. Een extrapolatie over de hele maand (op basis van de resultaten tot en met de derde week) leert dat ze samen zowat 117.000 dagen de auto aan de kant lieten. Dat komt overeen met alle Gentse gezinnen die één dag hun wagen aan de kant laten, luidt het.

In september worden nog panelgesprekken georganiseerd met een deel van de deelnemers over de drempels die ze hebben ondervonden. Dit zal verwerkt worden in een rapport met concrete aanbevelingen voor de overheid. «Zo kunnen ze de ervaringen van onze deelnemers vertalen in een toekomstgericht mobiliteitsbeleid», aldus nog Berthoud.

Lees ook

voedsel-redden-hot-net-als-de-zomer-doe-mee-met-deze-5-tips



Alles wat je echt wilt weten op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/move/117000-autovrije-dagen-tijdens-30-dagen-minder-wagen