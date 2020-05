De Amerikaan David Rush heeft in amper 2,03 seconden vijf pingpongballetjes in vijf glazen gegooid. Daarmee komt het Guinness World Record terug op zijn naam te staan. In 2018 lukte het hem in 3,51 seconden, maar in 2019 ging de Italiaan Silvio Sabba met het record lopen. Hij deed het kunstje in 2,81 seconden. Rush heeft al meer dan 100 Guinness records verbeterd, waaronder deze:

Quarantine Beach Ball Passes (vanaf 1:54)

Most balls caught in a bucket on the head (vanaf 1:21)

First Sword Social Distancing Guinness World Record (vanaf 0:30)

Lawnmower on chin (vanaf 1:51)

