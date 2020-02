Zij die ooit al keken naar ‘Blind Getrouwd Australië’, weten dat het er vaak een stuk spectaculairder aan toegaat dan in de Vlaamse versie. Toen bruid Mishel bij de start van het nieuwste seizoen ontdekte dat ze werd gematcht met een man die zijn vorige partner bedroog, probeerde ze weg te lopen van haar huwelijk.

Bij de gesprekken met de experten leken beide kandidaten er op gebrand het experiment tot een goed einde te brengen. Vooral de bruid Mishel Meshes (48) hoopte op een ‘happy ever after’, gezien zij haar liefdesgeluk in het verleden meermaals uit elkaar zag spatten door overspel.

“Waarom kan ik maar geen man ontmoeten die me echt leuk vindt?”, klonk het. “Ik heb het vertrouwen in mannen verloren. Elke partner die ik heb gehad heeft me bedrogen. Ik denk dat ik een idioot moet zijn.” De bruid werd door de experten ook omschreven als “emotioneel en angstig”.

“Geen vrouwenverslinder”

Mishel maakte tijdens de verkennende gesprekken meerdere keren duidelijk dat ze absoluut geen “vrouwenverslinder” wilde huwen. Een eis waar de experten geen rekening mee hielden, gezien ze werd gekoppeld aan de 51-jarige Steve, die zijn vorige partner had bedrogen en dat ook opbiechtte aan Mishems dochter en zoon.

Die spraken hun moeder meteen aan over het verleden van haar nieuwe echtgenoot. De kersverse bruid barstte voor de ogen van haar kinderen in tranen uit en probeerde weg te lopen van haar eigen huwelijksreceptie. “Eens een bedrieger, altijd een bedrieger… ik moet iemand die zo’n geschiedenis heeft niet hebben”, klonk het. “Haal me hier weg, dit is walgelijk! Ik heb een déjà vu.”

Steve zet situatie recht

Steve besefte dat het zijn plicht was om de situatie recht te zetten. Hij ging zijn nieuwe bruid achterna en bood zijn verontschuldigingen aan. “Wat ik 17 jaar geleden deed, maakte een loser van me en ik heb er sindsdien mee moeten leven”, zei hij. “Het was een grote, enorme fout. Jij bent mijn bruid en het maakt mij erg overstuur je zo van streek te zien.” Hij sloot af met een plechtige belofte: “Ik zweer het je, ik zal jou niet bedriegen!”

