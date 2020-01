Foto Unsplash

Een video die gedeeld werd op een populaire Facebookpagina scheert dezer dagen hoge toppen op het internet. Hoofdrolspeler is een gulle eend, die enkele vissen voedert door voedsel uit zijn eigen etensbak uit te delen.

Het filmpje werd zaterdag 11 januari online geplaatst en vergaarde sindsdien ruim 17 miljoen views en duizenden comments.

Het filmpje duikt nu ook op andere platformen op, zoals Twitter. Verbaasde twitteraars zoeken een verklaring voor het altruïstische gedrag van het dier.

Soooooo sweet and if you notice it remembers what fish is fed and tries to get all the fishes!

— Dana Dark (@crybabyjuju) January 17, 2020

It’s actually trying to bait the small fish and make a meal of it…

— Charred feather (@al9998101) January 17, 2020

