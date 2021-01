Dat in Nederland niet iedereen akkoord gaat met de ‘mondkapjesplicht’, is een understatement.

In een filmpje dat de ronde doet op sociale media, zien we hoe een man en een agent in burger aanvankelijk een woordenwisseling hebben over het feit dat de cameraman van dienst geen mondmasker draagt in een winkel.

De man beweert een geldige reden te hebben om geen mondmasker te moeten dragen. Dat kan, uiteraard (bijvoorbeeld om medische redenen), perfect het geval zijn. Maar de man weigert echter zijn bewijs daarvan te tonen aan de agent in burger.

“Laat me los!”

De man probeert nog om een aanhouding te voorkomen. Maar dat ziet de agent duidelijk niet zitten. “Laat me los”, horen we de ‘mondkapjesweigeraar’ (term die ze in Nederland dezer dagen wel vaker gebruiken, red.) meermaals roepen. Hoe dat eindigt, zie je hier:

