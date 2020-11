Even aan de lijn hangen met Sinterklaas kan vrij verregaande gevolgen hebben voor de gemiddelde kleuter, zo blijkt uit deze video. Het zorgde op zijn minst voor een ervaring waarop hij later ongetwijfeld nog zal terugblikken, zij het goed of kwaad.

Het is en blijft een geniale smartphone app, die ‘Bellen met Sinterklaas!’-applicatie. En dat weten de ouders van de kleine Puck ook maar al te goed precies, want toen kindlief zijn groentjes niet wilde opeten, schakelden ze de goedheiligman in.

Groentjes

”Wat is je naam ook alweer?”, vroeg de Sint. “Puck!”, zo ging het jongetje onbewust mee in het verhaal. Waarop Sinterklaas nogal schrok, want blijkbaar stond Puck in zijn Grote Boek als ‘stout kind’ genoteerd. Iets waar Puck zwaar van schrok. “Je wilde je groenten niet opeten”, gaf hij als reden mee. Het driejarige kereltje was er kapot van en beloofde prompt – en in tranen – om ze in het vervolg wél op te eten.

Foto: still video YouTube