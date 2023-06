Dames poseren in bikini op rand van bootje. Maar dan? KLETSNAT! (fails)

Geen beter moment voor een leuke groepsfoto dan wanneer je samen op een bootje zit.

Dat moeten ook onderstaande dames gedacht hebben. We zien hoe het viertal in bikini poseert op de rand van de boot. “Hier gaan we: 1…2…”, horen we een stem op de achtergrond nog aftellen. De vrouwen verwachten uiteraard dat de foto weldra genomen wordt, maar de bestuurder van het vaartuig heeft duidelijk andere plannen. Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het niet netjes om maar één (groep) pechvogel(s) in de kijker te zetten. Daarom voegen we met veel plezier nog een uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar: