In tijden van social distancing mag ook de kapper niet meer in de buurt van je lokken komen. Sommige mensen wagen zich dan maar zelf aan een knip- of kleurbeurt. Dat valt in de video’s van hairstylist Brad Mondo niet altijd in goede aard.

Jezelf een knip- of kleurbeurt geven is niet voor iedereen weggelegd, dat weet ook Brad Mondo. De populaire kapper begon drie jaar geleden met de serie ‘Hairdresser Reacts’ op YouTube. Mondo weigerde jarenlang zelf tutorials te maken, omdat hij erop staat dat mensen hun haar laten aanpakken door professionals. Door de lockdown maakte hij een uitzondering, maar zelfs met die hulp gaat er weleens iets grondig mis.

Van vloektirades tot tranen van geluk

“What is THAT?”, roept Mondo uit. De vloektirades worden weggebliept, maar zijn gezicht spreekt boekdelen. “Dit is zo pijnlijk voor mij. Make the video stop!” Af en toe kan iemand hem toch verrassen. Dan valt zijn mond open van verbazing, kraamt hij piepgeluidjes uit en pinkt hij tranen weg van geluk. “OH, het is haar toch gelukt! We’re fine!” Na zijn workout vol gezichtsuitdrukkingen probeert de kapper rustig advies te geven over hoe het wél moet. Of hij geeft zelfs complimentjes: “Je ziet er goed uit, keep doing you!”

